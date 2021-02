Terremoto, paura a Pozzuoli nella notte: il bradisismo continua

Mentre in Sicilia sta eruttando l’Etna, nella notte una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Pozzuoli, cuore dei Campi Flegrei, vicino Napoli. La scossa, di magnitudo 1.5 ad appena 1.8km di profondità, si è verificata alle 00:41 con epicentro proprio a Pozzuoli, come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo. Si tratta dell’ennesimo terremoto legato al bradisismo flegreo in atto.