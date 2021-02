Il campanile nel Lago di Resia

Immaginate un campanile romanico immerso in un lago su cui si riflettono le montagne alpine e il cielo azzurro, il tutto immerso nei suoni di una natura incontaminata e lussureggiante.

Sembra di trovarsi nell’ambientazione di una storia antica piena di incanti e misteri, invece, è un luogo reale: il Lago di Resia.

Il lago di Resia e la sua storia

Nella parte occidentale dell’Alto Adige, a Curon Venosta nelle vicinanze del Passo di Resia, si trova il Lago di Resia che è il bacino d’acqua più grande della provincia di Bolzano nord-occidentale.

Si tratta di un luogo ricco di mistero che attrae e affascina migliaia di visitatori in ogni stagione dell’anno, un maggior numero di curiosi sono stati attratti dall’aura leggendaria impressa anche dalla serie tv targata Netflix che ha visto Curon e il Lago di Resia come protagonisti assoluti.

Il simbolo indiscusso del lago è una torre di un campanile che sembra spuntare dal nulla poco lontana dalle rive rendendolo inconfondibile. Alle sponde del lago, lungo ben 6,6 km e largo 1 km, si trovano i comuni di Resia e Curon Venosta come anche i borghi Casone e Spin.

La Vallelunga che incornicia le acque è una delle valli più selvagge e incontaminate dell’arco alpino e tutto sembra suggerire un’atmosfera e un passato fiabesco, tuttavia, la realtà appare infinitamente più triste e dolorosa.

La storia inizia negli anni ’50 dello scorso secolo, quando, immediatamente nel secondo dopoguerra furono ultimati i lavori di costruzione di una grande diga per la produzione di energia idroelettrica.

Fino al 1950 si trovavano tre laghi naturali presso il Passo di Resia: il Lago di Resia, il Lago di Curon ed il Lago di San Valentino alla Muta, quest’ultimo l’unico ad essere rimasto nel suo stato originario.

Nell’estate del 1950, dunque, tutto era ormai pronto. Le chiuse furono serrate e l’acqua si alzò inghiottendo 677 ettari di terreno e sommergendo le abitazioni e gli averi di quasi 150 famiglie.

La metà di questi nuclei familiari è stata costretta all’emigrazione poiché i risarcimenti erano insufficienti a garantire loro una nuova vita.

Gli abitanti di Curon, infatti, furono inizialmente sistemati in delle baracche di fortuna costruite in gran fretta all’inizio di Vallelunga e più tardi edificarono la nuova Curon Venosta tendando di ricostruire le basi della propria esistenza distrutte dal progetto di una diga nato al tempo del fascismo.

A ricordare il triste passato e i paesi sommersi dalla cecità dell’uomo di Curon, Resia e Arlundo, vi sono solo i ricordi dei più anziani e il campanile della Chiesa romanica di Santa Caterina d’Alessandria che sorto nel 1357 d.C. ha resistito alla furia dell’esplosione che distrusse tutti gli altri edifici.

Dalle spoglie del paese nacque al tempo stesso una leggenda: pare, infatti, che quando il lago si ghiaccia nelle notti d’inverno, si possa raggiungere il campanile a piedi e si possano sentir suonare le campane, sebbene siano state rimosse prima della creazione del bacino artificiale.

Come visitare e cosa vedere al Lago di Resia

Una delle stagioni più belle in cui vedere il Lago di Resia è certamente l’inverno. Durante la stagione fredda, infatti, il lago diviene completamente ghiacciato e offre allo spettatore una visione talmente suggestiva da avere difficilmente pari.

Nel corso della stagione invernale si pratica sul lago lo snowkite e il pattinaggio di velocità sul ghiaccio in questo scenario magico, ma anche la slitta a vela sulle acque ghiacciate.

Curon nuova si è poi negli anni trasformata in un centro per il turismo invernale, grazie anche al comprensorio sciistico di Belpiano e Malga S. Valentino.

Lo snowpark di Belpiano con la sua nuova funslope è un’assoluta attrazione per giovani snowboarder, mentre Malga S. Valentino insieme a Watles, Solda all’Ortles, Trafoi all’Ortles e Nauders in Austria, fa parte della Skiarena Due Paesi, dove ai turisti è consentito di dedicarsi allo sci di fondo sull’altipiano dei Laghi Passo Resia, lungo la pista delle Tre Nazioni, che arriva fino a Nauders, in Austria, e il tracciato nella natura incontaminata di 15 chilometri della Palla Bianca a Vallelunga.

Nella zona del Passo Resia si possono trovare circa 60 chilometri di sentieri liberi e battuti anche in inverno e il paesaggio innevato scaldato dal tiepido sole invernale invita a lunghe passeggiate in mezzo a campi, prati e boschi fino alle malghe dove si possono assaporare prelibatezze culinarie della regione poiché le malghe rimangono aperte anche in inverno.

Curon Venosta è un paesino al confine con Austria e Svizzera che offre la possibilità di scoprire la storia di Curon e del Lago di Resia attraverso le foto storiche e i reperti della vita contadina che sono conservati nel locale Museo Alta Val Venosta.

In estate, questi luoghi che sono tra i più belli delle Alpi Orientali offrono l’opportunità di praticare diversi sport outdoor.

Uno degli eventi sportivi più popolari di Curon Venosta è il Giro del Lago di Resia, una corsa di 15,3 chilometri intorno allo specchio d’acqua, sia su strade asfaltate che su strade sterrate che richiama ogni anno atleti sia dilettanti che professionisti.

Diversi sono i sentieri dedicati alle escursioni nella natura, come quelli meno frequentati della Valle Roia e della Vallelunga o quelli per gli escursionisti più esperti, come quello dell’Alta Via Venosta, che va dalla sorgente dell’Adige al Passo Resia. Mentre per una passeggiata con panorama è da scegliere la strada panoramica da Malga San Valentino a Belpiano.

Infine, chi volesse ammirare le stesse può inerpicarsi salendo in quota, tra le vette, a 2.265 metri, per guardare le stelle all’osservatorio astronomico presso il rifugio Maseben.

Nel lago vivono pesci come pesci persici, lucci, salmerini e coregoni che sono disponibili per la pesca sportiva. Chi preferisce praticare un po’ di sport lungo la riva del Lago di Resia, può optare per la corsa, il nordic walking, una passeggiata o un giro in bici.

In sella alla propria bici si può percorrere la Ciclabile dell’Adige, nata sull’antica via Claudia Augusta, che dal Lago di Resia arriva a Merano, passando per l’Abbazia benedettina di Monte Maria, la più alta d’Europa, e i borghi di Malles e Glorenza, con il castello medievale.

Pur non essendo balneabile a causa della sua altitudine il Lago di Resia rappresenta comunque un richiamo per gli sport acquatici. Il lago stesso è infatti un vero e proprio paradiso per tutti i kitesurfer, grazie al vento costante e forte.

Tra le attività più praticate vi sono anche le gite in canoa e kayak; per tutti coloro che vogliono vedere l’altipiano dei laghi Passo Resia anche dalla prospettiva dell’acqua è, infine, possibile approfittare di un giro in nave sul Lago di Resia.