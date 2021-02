Un camper con ascensore e veranda panoramica al secondo piano: un ambiente domestico smart dentro il Maxus V90 Life Home Villa Edition [FOTO]

Molto spazio e viste migliori con il SAIC Maxus V90 Life Home Villa Edition, l’imponente camper dell’azienda cinese SAIC Maxus, grazie ad un paio di espansioni estraibili che ampliano il primo piano e ad un secondo piano incassato nel vetro e dotato del proprio ascensore. Tecnologia intelligente ed un’estetica pulita, sia all’interno che all’esterno, si combinano per dare un tocco di stile ad un camper che farà vivere come nel confort di casa.

Il modello cattura l’attenzione non solo per il grande spazio in vetro, ma anche per il piccolo balcone sopra la cabina di guida. Il Maxus V90 si sviluppa intorno alle enormi dimensioni del suo tetto, con una costruzione rotonda e ispirata all’aeronautica, ma la sua “fronte sporgente” è davvero difficile da ignorare. Le scale portano ad un salotto spazioso con pareti di vetro fino al tetto che forniscono un ottimo punto di vista dall’alto per connettersi con la natura. Il vetro stesso può essere regolato tra chiaro e opaco, permettendo così ai proprietari di scegliere tra una maggiore privacy o viste cristalline.

Lo spazio al secondo piano si focalizza su salute e benessere, ma può fungere anche da sala per il pranzo, per il tè e per lo studio: è essenzialmente un posto per godere del paesaggio naturale, senza abbandonare il caldo e il confort dell’interno. Il piccolo ponte illuminato sul davanti offre un’opzione vicina per una boccata d’aria fresca. Il piano superiore è di 12,4m², mentre quello inferiore è ampio 20m² grazie alle espansioni laterali estraibili. Quest’area è ampiamente dedicata ad uno spazioso salotto e ad una cucina, separati da un banco bar. La cucina è equipaggiata di piano cottura, forno e lavello, mentre il frigorifero si trova in un armadio vicino all’ingresso (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La parete dietro la cucina è occupata dal bagno e da un’altra chicca di Maxus: l’ascensore compatto, da una sola persona, che fornisce un modo più moderno di raggiungere il secondo piano, eliminando le solite mini-scale. Il letto principale si trova nell’alcova sopra la cabina di guida, con il divano al piano inferiore e le panche al piano superiore che potrebbero fornire ulteriore posto.

Nel salotto, c’è un divano ad angolo a forma di L, vicino ad una lunga vetrata laterale. Sulla parete opposta alla vetrata, si trova una grande televisione che include anche un sistema di proiezione montato sul soffitto. Il sistema intelligente di Maxus controlla tutta l’elettronica e i servizi connessi dell’area salotto e della cabina del veicolo. Gli occupanti possono accedere al sistema utilizzando un touchscreen a parete, un dispositivo mobile o dispositivi indossabili compatibili. App, controllo della voce e dei gesti arricchiscono un ambiente domestico smart e avanzato, ottimizzato per il viaggio su strada.

Dentro al Maxus Life Home V90 Villa Edition, 413 mila euro, c’è tutto quello che si può desiderare per viaggiare in tutta comodità e nel lusso.