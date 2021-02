Ai Campi Flegrei scosse, boati e bradisismo si susseguono da settimane: oggi il sopralluogo dei tecnici con il capo della Protezione Civile [FOTO]

Un sopralluogo alla fumarola Pisciarelli, nella zona di Agnano, in territorio del Comune di Pozzuoli, si è svolta oggi alla presenza del responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli, i tecnici dell’Osservatorio Vesuviano-Istituto nazionale di Geofisica ed il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. La fumarola – come si può vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto – presenta alti livelli di deformazione del suolo, ed è oggetto dei rilievi dei tecnici. A Pozzuoli e nell’area flegrea si sono susseguite, nei giorni scorsi, scosse sismiche accompagnate da boati e da una ripresa dei fenomeni di bradisismo. Il Capo dipartimento della Protezione Civile parteciperà alle 15, nella sede del Comune di Pozzuoli, ad una riunione operativa con gli amministratori locali, il responsabile della Protezione Civile della Campania Italo Giulivo ed il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco, per fare il punto sullo stato del vulcano Campi Flegrei e per tenere aggiornata la cittadinanza sul fenomeno del bradisismo e sulle azioni di prevenzione messe in campo. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli.