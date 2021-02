La capitale e la città più grande dello Zambia, Lusaka vista dallo Spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra Lusaka, la capitale e la città più grande dello Zambia.

Lusaka, visibile nella parte superiore dell’immagine, è situata su un altopiano dell’Africa centro meridionale, a circa 1.200 metri di altezza. Con una popolazione di oltre 2 milioni di persone, Lusaka è una delle città in più rapido sviluppo del Sud Africa. La riserva naturale del Lusaka National Park è facilmente indentificabile come una macchia di terra marrone appena a sud est della città. I 6.700 ettari del parco ospitano una varietà di animali rari e a rischio di estinzione.

A causa del clima umido sub-tropicale della Zambia, l’agricoltura è la principale fonte di reddito e di lavoro per il Paese. Le forme circolari nell’immagine, visibili principalmente a sud ovest di Lusaka in verde chiaro, sono un esempio di irrigazione a pivot, o sistemi di irrigazione con perno centrale. Questo tipo di irrigazione lavora con l’attrezzatura che ruota attorno a un perno centrale e le coltivazioni vengono irrigate con acqua proveniente dal centro dell’arco.

Le acque del vicino fiume Kafue, visibile mentre attraversa l’immagine da sinistra verso destra, vengono utilizzate per l’irrigazione e per l’energia idroelettrica. Con i suoi 1.600 km di lunghezza, il fiume Kafue è il fiume più lungo e fluisce per intero all’interno dello Zambia. Il fiume scorre attraverso le pianure chiamate Kafue Flats (conosciute anche come Butwa) e serpeggia in un dedalo di canali paludosi e lagune.