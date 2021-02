Carburanti: non si ferma corsa al rialzo prezzi alla pompa

Roma, 17 feb. -(Adnkronos) – E’ una corsa al rialzo quella dei carburanti che – sulla scia dell’andamento dei prezzi internazionali del greggio – non sembra conoscere soste: infatti, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Rialzi di un cent/litro anche per IP, Q8 mentre Tamoil aumenta di 2 centesimi benzina e diesel e di 1 cent il Gpl.

Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,504 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,511, pompe bianche 1,485), il diesel a 1,377 euro/litro (+3, Il Gpl servito è a 0,633 euro/litro (invariato, compagnie 0,642 pompe bianche 0,623), metano servito a 0,976 euro/kg (invariato, compagnie 0,983, pompe bianche 0,972), Gnl 0,936 euro/kg (compagnie 0,935 euro/kg, pompe bianche 0,936 euro/kg).