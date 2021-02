Il cervo di ‘Babbo Natale’ è finalmente libero: tolte le luminarie natalizie dalle corna dell’animale di Villetta Barrea [FOTO]

Una storia a lieto fine: il cervo di ‘Babbo Natale’ che si aggirava da tempo ormai a Villetta Barrea, a L’Aquila, è stato finalmente liberato. L’animale aveva un groviglio di luminarie natalizie incastrate nelle corna e solo adesso è stato liberato dall’uomo. Ma non è stato semplice come a dirsi: il cervo è stato narcotizzato e solo successivamente veterinario, guardiaparco e personale del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono riusciti a togliere le luci e rimetterlo in libertà. Nei giorni scorsi una squadra di cattura aveva tentato di bloccare il cervo senza però riuscirci perchè l’animale fuggiva.