Che cos’è il Ministero per la transizione ecologica: una svolta per l’Italia e un nuovo approccio all’ambiente

L’ambiente diventa (o torna) protagonista della scena: con il via libera di Mario Draghi a un Ministero per la transizione ecologica, sembra delinearsi l’ipotesi di un accorpamento tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo economico, con conseguente ridefinizione di poltrone, competenze e priorità, spostamento di dirigenti, riassegnazione di fondi.

La svolta nella trattativa tra il premier e i 5 Stelle colmerebbe il gap sulle politiche ambientali che separa l’Italia dai Paesi europei più avanzati.

“Il progetto punta a sostenere l’ambiente, come il M5S ha sempre fatto, e ad integrare la difesa della nostra terra con le opportunità di sviluppo e di crescita economica,” ha spiegato il Ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio.

Ministero per la transizione ecologica, come potrebbe essere

I dettagli del nuovo Ministero della transizione ecologica, chiesto e ottenuto da Beppe Grillo, verranno svelati da Mario Draghi, che, al momento, si è limitato ad anticipare che l’ambiente “innerverà” tutti gli ambiti degli investimenti, nell’ottica di una “riconversione ambientale” del sistema produttivo. Grillo ha chiesto un superministero che unisca Sviluppo economico e Ambiente ma non è detto che verrà accontentato: in ogni caso, se si guarda al panorama europeo, il Ministero della transizione ecologica dovrebbe avere comunque almeno le competenze sull’energia.

Una delle ipotesi è quella di un “potenziamento” del Ministero dell’Ambiente, mettendolo in primo piano nella gestione dei fondi del Recovery fund con nuove competenze, ad esempio nell’energia e con una maggiore assegnazione di fondi.

L’Italia colma il gap con l’Europa

La soluzione avvicinerebbe l’Italia al modello europeo: in Francia il Ministero della transizione ecologica accorpa Trasporti e Infrastrutture, così come l’energia; in Spagna lo stesso Ministero si occupa anche delle politiche energetiche; in Svizzera, esiste un unico Dipartimento federale che gestisce ambiente, trasporti, energia e comunicazioni (quindi ambiente, sviluppo economico, trasporti).

Un nuovo approccio all’ambiente

Draghi sta mostrando un approccio completamente nuovo sul tema ambientale, normalmente trascurato quando la politica stabilisce nomine e stanzia fondi: Ivan Novelli, presidente di Greenpeace Italia, lo ha definito “un approccio in tutt’altra direzione“.

Un dipartimento per la transizione ecologica esiste già

Va sottolineato infine che nel governo esiste già un dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi: opera all’interno del Ministero per l’Ambiente ed è guidato da Mariano Grillo. Il dipartimento “cura le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell’aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale“.