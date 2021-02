Meteo, ciclone artico sul mar Jonio: ultime ore di maltempo al Centro-Sud, -9°C in Sila in pieno giorno [DATI]

Ultime ore di maltempo al Sud, alimentato dal ciclone presente nello Ionio, davanti alla Grecia, dove il freddo e la neve sono arrivati fino ad Atene. Fa ancora molto freddo sulle regioni centro-meridionali dell’Italia, con la neve arrivata fin sulle coste ioniche della Calabria.

In questo momento, in pieno giorno, le temperature sono ancora molto basse sui rilievi del Centro-Sud ma anche nelle grandi città. In Sila, si registrano punte di -9°C, mentre in Abruzzo ci sono punte di -7°C e in Molise di -5°C.

Ecco le temperature più rilevanti: -9°C a Monte Curcio; -7°C al Blockhaus; -5°C a Capracotta, Morano Calabro; -4°C a Roccaraso, Cardeto, Longobucco; -3°C a Gambarie e Savelli; -2°C a Fabrizia; -1°C a San Marco in Lamis; 0°C ad Amatrice, Fisciano; +2°C a L’Aquila, Campobasso, Vico del Gargano, Padula; +4°C a Catanzaro; +5°C a Cosenza, Avellino, Benevento; +6°C a Napoli e Caltanissetta; +7°C a Reggio Calabria, Crotone e Caserta.

Secondo le previsioni meteo, le condizioni miglioreranno in questa seconda parte di giornata.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: