Cinema: addio a Robert Jones, sceneggiatore da oscar con ‘Tornando a casa’

Los Angeles, 7 feb. – Adnkronos) – Lo sceneggiatore e montatore cinematografico statunitense Robert Clifford Jones, vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale per il film “Tornando a casa” (1978), è morto lunedì 1 febbraio nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga malattia all’età di 84 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi da “The Hollywood Reporter” dalla figlia Leslie Jones.

Nato a Los Angeles il 30 marzo 1936 era figlio del regista e montatore Harmon Jones ed ha intrapreso la stessa carriera del padre come montatore lavorando per i suoi primi due film, usciti entrambi nel 1963, “Gli esclusi” e “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”. In seguito si è occupato del montaggio di film di successo internazionale come “L’uomo della Mancha”, “Indovina chi viene a cena?”, “Love Story”, “Questa terra è la mia terra” (per questi ultimi tre ricevette la nomination agli Oscar per il miglior montaggio), “Il paradiso può attendere”, “Due volte nella vita”. Non guardarmi: non ti sento”, “Giorni di tuono”.

Nel 1979 vinse il premio Oscar per la sceneggiatura originale del film “Tornando a casa” diretto da Hal Ashby e interpretato da Jane Fonda e John Voight. Il riconoscimento fu condiviso da Jones con Waldo Salt. Il suo ultimo film da montatore (film editor) è stato “Insieme per caso”, uscito nel 2002.