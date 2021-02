Un surreale fiume rosso sangue ha inondato la città indonesiana di Jenggot dopo che un’inondazione ha colpito una vicina fabbrica di batik. Migliaia di utenti hanno condiviso su Twitter foto e video del villaggio, situato a sud della città di Pekalongan, nel Central Java, inondato da acque cremisi che, secondo alcuni utenti dei social network, ricordavano il sangue.

banjir peradaban lur pic.twitter.com/NDrGWdfm1a — Kuli Jawa (@jawafess) February 6, 2021

Pekalongan è una città nota per la produzione di batik, un metodo tradizionale indonesiano di utilizzare la cera per resistere ai coloranti a base d’acqua per dipingere modelli e disegni, di solito su stoffa. Non è raro che i fiumi Pekalongan si colorino infatti di svariate colori. L’acqua verde brillante, infatti, aveva coperto un’altra città più a nord durante un’alluvione il mese scorso.

“A volte ci sono anche pozzanghere viola sulla strada”, ha detto Julid, utente di Area Twitter, che ha affermato di essere della zona. Il capo dei soccorsi in caso di catastrofe di Pekalongan, Dimas Arga Yudha, ha confermato che le foto che circolano sono reali.

Sementara banjir di Jenggot Setu, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Sabtu pagi (6/2/2021). Airnya berwarna merah 😲 🎥 Pekalongan info pic.twitter.com/yPI3HVA1Qy — My name is Luka (@akuluka) February 6, 2021

“L’alluvione rossa è dovuta al colorante batik, che è stato colpito dall’alluvione. A breve comparirà, nel momento in cui verrà diluito dalla pioggia”, ha detto Dimas Arga Yudha.