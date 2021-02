Clima, la circolazione nell’Oceano Atlantico si indebolisce: l’Europa rischia inverni più rigidi, ondate di calore e siccità

Le correnti marine dell’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) sono vitali nel trasporto del calore dai tropici all’emisfero settentrionale, ma una nuova ricerca suggerisce che il cambiamento climatico potrebbe mettere fuori gioco l’AMOC molto prima di quanto previsto: ciò potrebbe avere conseguenze profonde e su larga scala sul pianeta in termini di pattern meteorologici, ribaltamento delle pratiche agricole, biodiversità e stabilità economica nelle vaste aree del mondo influenzate dall’AMOC.

Il problema è la velocità con cui la Terra si sta riscaldando e con cui si sta sciogliendo il ghiaccio in Artico: secondo i nuovi modelli, questa velocità di incremento della temperatura significa che il rischio di raggiungere il punto di svolta per l’AMOC è ora oggetto di preoccupazione. “E’ una notizia preoccupante – ha affermato il fisico Johannes Lohmann, dell’Università di Copenhagen in Danimarca – perché se questo è vero, riduce il nostro spazio operativo sicuro“.

Lohmann e il suo collega Peter Ditlevsen hanno adattato un modello esistente di cambiamento climatico oceanico per studiare le conseguenze di un aumento del tasso di ingresso di acqua dolce nell’Oceano Atlantico settentrionale, determinato dal rapido scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia.

Il modello ha mostrato che un tasso più veloce di ricambio dell’acqua dolce potrebbe annullare l’AMOC molto prima di quanto si pensi. In uno scenario di ribaltamento indotto dalla velocità, come questo, ad essere più importante e la velocità alla quale si verifica il cambiamento, piuttosto che una soglia specifica, e una volta raggiunto il punto di non ritorno, è lapalissiano dire che non si può più tornare indietro.

In altre parole, la velocità con cui emettiamo i gas serra e quella dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia ci lascia poco spazio di manovra quando si tratta di proteggere i sistemi climatici che tengono sotto controllo i pattern meteorologici globali. Lo stesso problema potrebbe minacciare anche altri sottosistemi climatici in tutto il mondo, secondo i ricercatori.

“Questi punti critici sono stati mostrati in precedenza nei modelli climatici, in cui l’acqua di disgelo viene introdotta molto lentamente nell’oceano“, ha spiegato Lohmann a Molly Taft per Gizmodo. “In realtà, gli incrementi dell’acqua di disgelo dalla Groenlandia stanno accelerando e non possono essere considerati lenti“.

L’AMOC funziona un po’ come un gigantesco nastro trasportatore ad anello di acqua di mare, ridistribuendo acqua e calore intorno all’emisfero settentrionale mentre la temperatura, la salinità e il peso relativo dell’acqua variano. È parte del motivo per cui gli inverni europei sono relativamente miti anche a latitudini più elevate.

Sebbene non sia chiaro esattamente dove sia il punto di svolta dell’AMOC, negli ultimi anni ha subito un rallentamento e questo nuovo studio suggerisce che più il cambiamento climatico diventa rapido, più queste correnti sono a rischio. Secondo gli scienziati, è probabile che un afflusso di acqua dolce fredda dalla Groenlandia impedisca all’acqua calda di diffondersi verso nord.

La modellazione del cambiamento climatico è incredibilmente complicata, con così tanti fattori da tenere in considerazione, e Lohmann e Ditlevsen ammettono che c’è ancora molto lavoro da fare per comprendere i dettagli esatti di questo scenario di ribaltamento. Tuttavia, sperano che lo studio serva a ricordare quanto è urgente l’azione sulla crisi climatica: i nostri obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra devono essere molto ambiziosi, qualunque sia lo scenario che alla fine si dispiegherà nel Nord Atlantico. Probabilmente non abbiamo più margini di errore.

“A causa delle dinamiche caotiche dei sistemi complessi non esiste un tasso critico ben definito di cambiamento dei parametri, cosa che limita fortemente la prevedibilità del comportamento qualitativo a lungo termine,” hanno spiegato i ricercatori nel loro articolo. “I risultati mostrano che lo spazio operativo sicuro degli elementi del sistema Terra rispetto alle emissioni future potrebbe essere inferiore a quanto si pensava in precedenza“.

La ricerca è stata pubblicata su PNAS.

Focus sull’Atlantic Meridional Overturning Circulation, lo studio pubblicato su Nature e l’analisi degli esperti INGV

Gli esperti INGV hanno dedicato un approfondimento all’Atlantic Meridional Overturning Circulation e ad una ricerca appena pubblicata su Nature. In base a quanto si legge sulla pagina Facebook INGVambiente,