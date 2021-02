Clima: in corso un lunghissimo volo senza scalo per portare ricercatori tedeschi nel Mare di Weddell

Iniziato il più lungo volo senza scalo nella storia della compagnia aerea tedesca Lufthansa: il velivolo è partito dalla città tedesca di Amburgo ed è diretto alle isole Falkland, verso la base militare di Mount Pleasant (13.700 km di distanza).

Il volo speciale dovrebbe durare 15 ore e 35 minuti: a bordo ci sono ricercatori dell’Istituto Alfred Wegener della Germania e il nuovo equipaggio di un rompighiaccio di ricerca tedesco, il Polarstern.

Una volta alle isole Falkland, l’equipaggio salirà a bordo del rompighiaccio e trascorrerà due mesi nel Mare di Weddell antartico per raccogliere dati a lungo termine per le previsioni climatiche. In tempi normali, l’equipaggio sorvolerebbe l’Argentina o il Sudafrica durante il viaggio verso l’Antartide, ma a causa della pandemia, i voli di linea non sono al momento possibili. Prima di partire domenica notte, i passeggeri e l’equipaggio della Lufthansa hanno passato due settimane in quarantena.