Clochard trovato morto a Milano: ha scelto di soccombere al freddo pur avendo 100mila euro in banca

Trovato senza vita giovedì scorso a Milano dagli agenti della Polfer, in stazione Garibaldi, quel clochard, coperto di stracci, era in realtà molto ricco: il Corriere della Sera riporta che gli investigatori gli hanno trovato addosso documenti bancari di due depositi da quasi 100mila euro, insieme a investimenti in titoli azionari del valore di 19mila euro. L’uomo aveva anche una casa in Calabria, due furgoni con tanto di assicurazione pagata e una pensione da 750 euro che riceveva dalla Germania, dove aveva lavorato in passato.

Il 75enne avrebbe potuto vivere una vita molto differente, ma ha deciso comunque di “sparire”, rinnegare la sua famiglia e di soccombere al freddo.

L’uomo è nato nel maggio del 1945 a Paludi, alle pendici della Sila e se n’è andato quando aveva solo 17 anni. E’ fuggito di casa, ha raccontato al quotidiano la sorella Chiarina, rinnegando la famiglia e sparendo per sempre: “Lo abbiamo cercato, non ha mai voluto farsi ritrovare“.