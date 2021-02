Closing per il programma SATRIA: satellite per telecomunicazioni ridurrà il divario digitale in Indonesia

Satelit Nusantara Tiga (SNT) e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), annunciano quest’oggi il closing finanziario che porterà allo sviluppo completo di SATRIA, il programma dedicato alla riduzione del divario digitale in Indonesia. Questa tappa fondamentale segue la firma del Contratto Preliminare di Lavoro per l’avvio delle attività siglato lo scorso Settembre 2020.

Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente del programma, siglato nel luglio 2019 con un consorzio guidato dall’operatore satellitare nazionale Pasifik Satelit Nusantara (PSN) per conto del Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Indonesia (Kominfo), fornirà il satellite ad altissime prestazioni (VHTS) basato sulla propria piattaforma completamente elettrica, Spacebus NEO, e dotata di un processore digitale di quinta generazione (5G). L’azienda sarà inoltre incaricata di fornire due centri di controllo satellitare (il principale e quello di backup), le stazioni di comando in remoto e telemetria, oltre al segmento di terra collegato al carico utile completamente processato.

Dall’inizio di settembre, l’azienda ha implementato tutte le fasi contrattuali previste finora, comprese le fasi di progettazione preliminare ed ha iniziato la produzione della struttura che ospiterà gli equipaggiamenti del carico utile. Il consorzio SNT e Kominfo sono attivamente coinvolti in tutte queste fasi, sfruttando, da questo momento in poi, la flessibilità operativa offerta dal processore digitale di quinta generazione imbarcato su SATRIA.

Il satellite SATRIA, totalmente in banda Ka, posizionato a 146°E, porterà più di 150 gigabit al secondo su tutto il territorio indonesiano. Nato per ridurre il divario digitale, SATRIA ha l’ambizione di connettere circa 145.000 aree, tra cui 90.000 scuole, 40.000 ospedali ed edifici pubblici, nonché siti del governo regionale non ancora collegati da infrastrutture satellitari o terrestri. Il satellite contribuirà allo sviluppo delle infrastrutture digitali in Indonesia su oltre 17,500 isole.