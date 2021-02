Codacons, gli integratori sono realmente necessari per prevenire e combattere il Covid-19? Ecco come non essere ingannati

Numerosi sono gli annunci pubblicitari che inducono il consumatore a comprare integratori alimentari. Quanti integratori di Vitamina C, Vitamina D o lattoferrina pubblicizzati contro l’infezione da Covid-19?

Codacons: è bene sapere che essi sono prodotti alimentari e pertanto risultano sottoposti alle norme in materia di sicurezza alimentare e non possono in alcun modo vantare capacità di prevenire e curare malattie e non possono vantare proprietà terapeutiche. Gli integratori alimentari sono prodotti al fine di integrare delle mancanze di alcune sostanze nutritive o un fabbisogno aumentato per l’organismo.

È quindi importante ricordare che:

1. Non sono sostituti di una dieta varia ed equilibrata;

2. Non sostituiscono uno stile di vita sano.

Quindi non lasciatevi ingannare dagli annunci pubblicitari che vi fanno credere che ne necessitate. L’integrazione, ove non vi è un bisogno prescritto dal medico, può risultare anche pericolosa e intossicare l’organismo. Ad, esempio un sovraccarico di Vitamina D può portare ad un’epatite da vitamina D. Diffidate dal comperare questi prodotti, apparentemente “miracolosi” senza aver prima consultato il vostro medico.