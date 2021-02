La Corea del Nord chiude i confini e i diplomatici russi tornano a casa su un vagone semovente [VIDEO]

La Corea del Nord ha interrotto i collegamenti con tutti i paesi per via del coronavirus ormai dall’inizio di febbraio. Di fatto c’è stato un completo isolamento del Paese: le autorità, tra l’altro, hanno bloccato il regolare traffico passeggeri con Cina e Russia. Per questa ragione otto dipendenti dell’ambasciata russa nella RPDC, tra cui il terzo segretario dell’ambasciata Vladislav Sorokin, nonché i loro familiari arrivati ​​in Russia il 25 febbraio, sono tornati dalla Corea del Nord su un vagone ferroviario non semovente, come ha riferito il canale telegrafico del ministero degli Esteri russo.

I diplomatici hanno viaggiato inizialmente per 32 ore in treno, poi altre due ore in autobus fino al confine e poi a piedi con un vagone. “Per farlo abbiamo messo un carrello sui binari, abbiamo posizionato i bagagli su di esso, abbiamo fatto sedere i bambini e siamo partiti“, hanno riferito. Ecco il video postato sui social:

Как заявили в МИД, дипломаты 32 часа ехали на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и затем — километр пешком с помощью дрезины. ➡️ https://t.co/jc6KmEOxhx Видео: МИД России pic.twitter.com/K8UPWUrKev — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 25, 2021

La notizia è stata riportata su Facebook dal Ministero degli Esteri russo, che in un post in cirillico spiega: “Il 25 febbraio 8 dipendenti dell’Ambasciata russa nella Rpdc (sigla ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea, ndr) e i loro familiari sono tornati in patria. Dato che le frontiere sono chiuse da oltre un anno e che il traffico passeggeri è stato fermato, hanno dovuto affrontare un lungo e difficile viaggio per tornare a casa. Prima 32 ore di treno da Pyongyang verso Nord, poi altre due ore di autobus fino al confine e finalmente, l’attraversamento verso il versante russo. Per farlo, hanno dovuto preparare un carrello, metterlo sui binari, caricarci sopra bagagli e bambini e andare. L’unico uomo del veicolo non semovente, Vladislav Sorokin, ha fatto da motore, cioè ha dovuto spingere a braccia il carrello lungo i binari per più di un chilometro. La parte più difficile è stata il ponte sul fiume Tumannaya. E finalmente a casa, la stazione di confine russa Hasan, dove la nostra gente è stata accolta dal personale del ministero nella regione Primorsky e portata in autobus all’aeroporto di Vladivostok”.