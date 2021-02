Coronavirus, addio a Marc Wilmore: fu sceneggiatore e produttore dei Simpson

Il mondo dell’animazone dice addio a Marc Wilmore: è morto oggi, a 57 anni, per complicazioni da coronavirus, uno dei produttori e sceneggiatore dei Simpson. Ad annunciarlo è stato il fratello Larry, con unpost sui social: “Il mio dolce fratello, Marc Edward Wilmore, e’ morto la scorsa notte combattendo contro il Covid e altri nemici che gli hanno causato molto dolore per diversi anni“, ha scritto su Twitter, descrivendolo come una persona “gentile, simpatica e divertente”.

La carriera di Wilmore

Wilmore, nato nella contea di San Bernardino in California, aveva iniziato la sua carriera negli anni ’90 come sceneggiatore lavorando nello show comico “In Living Color” diventando poi, come attore, parte effettiva del cast. Subito dopo e’ entrato nella squadra del “The Tonight Show” con Jay Leno, uno dei programmi piu’ seguiti negli Usa. Infine l’arrivo ai Simpson, e alla serie “F is For Family” dove e’ stato nominato co-produttore esecutivo ed era uno degli sceneggiatori di punta. Per la piu’ famosa famiglia ‘gialla’ animata del mondo ha prestato anche la voce ad alcuni personaggi occasionali.