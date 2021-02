Coronavirus, oggi 19.886 nuovi casi: sono asintomatici individuati grazie a record di 353.704 tamponi. Stabile il tasso di positività

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 308 morti, 12.853 guariti e 19.886 nuovi casi su 353.704 tamponi. L’aumento significativo dei nuovi casi è legato a moltissimi asintomatici individuati grazie alla cifra enorme di tamponi, mai così alta in Italia (il precedente record, di ieri, era di 340 mila tamponi giornalieri!). Questi asintomatici ci sono sempre stati, ma prima non venivano tracciati per il numero di gran lunga inferiore di test. Non c’è, quindi, alcun aumento reale, come dimostra il tasso di positività che misura il numero di positivi sui controllati: oggi è rimasto stabile rispetto alle ultime settimane con un dato del 5,62%. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.243), Campania (2.385), Emilia Romagna (2.090), Piemonte (1.454), Toscana (1.374), Veneto (1.304), Lazio (1.256) e Puglia (1.154). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.868.435 casi totali



96.974 morti

2.375.318 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 396.143 così suddivisi:

18.257 (+40) ricoverati in ospedale ( 4,61 % )

) 2.168 (+11) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,55% )

( ) 375.718 (+6.659) in isolamento domiciliare ( 94,84% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: