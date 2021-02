Coronavirus, oggi in Italia 192 morti: il dato più basso da 4 mesi e 5 giorni. Altri 17.455 nuovi casi, ma più del 95% sono asintomatici

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 192 morti, 6.847 guariti e 17.455 nuovi casi su 257.024 tamponi. Oggi è risultato positivo il 6,79% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto a ieri. Era dal 26 ottobre scorso, esattamente 4 mesi e 5 giorni fa, che il numero dei morti non era così basso: quel giorno erano stati 141. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (3.529), Emilia Romagna (2.610), Campania (2.561), Lazio (1.341), Toscana (1.068) e Puglia (1.053). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.925.265 casi totali



97.699 morti

2.405.199 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 422.367 così suddivisi:

18.638 (+266) ricoverati in ospedale ( 4,41 % )

) 2.231 (+15) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,53% )

( ) 401.498 (+10.120) in isolamento domiciliare ( 95,06% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: