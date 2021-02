Coronavirus, oggi in Italia 347 morti e 13.762 nuovi casi: tasso di positività resta al 4,7%, situazione sotto controllo

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 347 morti, 17.771 guariti e 13.762 nuovi casi su 288.458 tamponi. Oggi è risultato positivo appena il 4,77% dei test effettuati, dato stabile o in lieve calo da ormai due settimane. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.540) e Campania (1.573), Emilia Romagna (1.565), Veneto (1.042), Lazio (1.025), Toscana (956) e Puglia (844). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.765.412 casi totali



94.887 morti

2.286.024 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 384.501 così suddivisi:

17.963 (-311) ricoverati in ospedale ( 4,67 % )

) 2.045 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,53% )

( ) 364.493 (-4.054) in isolamento domiciliare ( 94,79% )

Il grafico con l’andamento dei nuovi contagi giornalieri in Italia dall’inizio della pandemia:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: