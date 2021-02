Coronavirus, la svolta di Draghi: mai più Dpcm, nuove misure saranno normali dl che passeranno dal parlamento

Si è chiusa in serata la riunione di Governo a Palazzo Chigi, durante la quale si è parlato poco di eventuali future misure anti Covid, per le quali si attendono i dati di venerdì. Ma la vera novità è che si è deciso di coinvolgere il Parlamento nell’adozione dei futuri provvedimenti volti a frenare i contagi. Si tratta di un’intenzione manifestata da diverse componenti di Governo, che starebbero pensando quindi a un superamento dei Dpcm, modalità adottata fino a questo per l’introduzione delle misure restrittive. L’ipotesi per il futuro potrebbe quindi essere l’approvazione di decreti legge, che vanno poi convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Molto probabilmente, dunque, diremo addio ai Dpcm che con il Governo Conte ci hanno accompagnato per un anno.