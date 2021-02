Coronavirus, in Kenya una clamorosa invenzione: due giovani presentano la “macchina disinfettante” [FOTO]

Arrivano dal Kenya foto davvero sorprendenti! Due giovani inventori autodidatti hanno realizzato una “macchina disinfettante” contro il coronavirus in un laboratorio improvvisato a Kikuyy, Kiambu, a nord di Nairobi. David Gathy, di 29 anni, e Moses Kiuna, di 26 anni, non hanno potuto frequentare l’università, una volta terminate le scuole superiori, perchè non potevano sostenere le spese, ma non si sono dati per vinti e si sono buttati a capofitto in una interessante attività di sviluppo di innovazioni tecnologiche mirate alla soluzione dei problemi della loro comunità: dalla sicurezza alla salute. In tempi di pandemia, quindi, i due giovani non potevano che dedicarsi a delle innovazioni per combattere contro il Covid: ecco quindi i due kenioni hanno sviluppato un dispositivo per disinfettare le superfici e gli spazi.

L’invenzione

David e Moses hanno usato materie prime provenienti da elettrodomestici di scarto: l’invenzione è ancora in fase di prototipo, ma funziona ossidando le molecole di ossigeno per convertirlo in un altro gas, l’ozono, che ha una grande capacità disinfettante, come spiegato da Gathu nella sua dimostrazione del funzionamento.

Altre invenzioni

Negli anni i due giovani kenioti hanno innovato numerose soluzioni tecnologiche, come un braccio robotico e un’applicazione di sicurezza. Negli ultimi tempi si sono dedicati esclusivamente alla ‘macchina disinfettante’ contro il coronavirus.