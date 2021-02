Coronavirus: Olanda, superati un milione di contagi**

L’Aja, 6 feb. (Adnkronos/Dpa) – L’Olanda ha superato oggi il triste traguardo del milione di contagiati di covid-19 dall’inizio della pandemia. L’agenzia per la salute pubblica Rivm ha rilevato 4.130 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 1.001.826. persone contagiate, in questo paese di 17,2 milioni di abitanti.

Il dato arriva mentre il paese, dove sono in vigore misure di lockdown, comincia a vedere una diminuzione dei casi. Negli ultimi sette giorni, rileva il sito Nl Times, vi sono stati 23.673 nuovi contagi, il 10% in meno rispetto alla settimana precedente.

Dal 6 gennaio, quando è iniziata la campagna di vaccinazione, sono state somministrate 532.717 dosi di vaccino.