Coronavirus: Rosato, ‘coda caos governo Conte, ora ristori’

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Siamo certi che questa cosa di comunicare con 24 ore di anticipo che, smentendo tutto quanto detto finora, gli impianti sciistici domani non possono riaprire, sia una coda della caotica gestione del governo precedente e che lo stile da domani sarà molto diverso”. Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore Rosato.

‘Intanto un impegno serio di tutti noi – prosegue il presidente di Italia Viva – non può che essere la rapida definizione del ristoro dei danni ad un settore che altrimenti rischia il fallimento”.