Scintille in diretta tv, Bassetti si scaglia contro il dottor Amici: “si deve vergognare!”

Scintille in diretta tv ieri sera tra Matteo Bassetti ed il dottor Mariano Amici. L’infettivologo italiano non le ha mandate a dire al collega dopo delle affermazioni che lo hanno lasciato sbalordito. “Non sono un no vax, effettuo vaccinazioni da 40 anni e sono esperto. Ci sono vaccini per virus che non mutano, come la polio, e vaccini per virus che mutano. Non mi sono vaccinato” contro il coronavirus “perché questo non è un vaccino ma un farmaco geneticamente modificato. Io non sono uno studentello da 4 soldi al secondo anno di Medicina. Questo è un farmaco geneticamente modificato, chiamato vaccino solo per accelerare l’immissione sul mercato“, ha affermato il medico Amici a Non è l’Arena, su La 7.

“Sono affermazioni gravissime, non considero questo signore un collega. Non so neanche chi sia questo signore, non ho letto nessun lavoro scientifico di questa persona“, ha replicato il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Legga il mio curriculum. Ho 40 anni di attività, ho esercitato in tutti gli ambiti. Le cose che dico sono constatabili“, ha risposto ancora Amici. “Il vaccino non ha nulla che va a modificare il nostro genoma. Lo dicono decine di pubblicazioni scientifiche che questo signore dovrebbe leggere. Mi auguro che vengano presi provvedimenti dopo le affermazioni di questo signore, questa è antiscienza“, ha affermato ancora Bassetti.

“Legga quello che dice l’Oms“, ha urlato poi Amici. “Io curo i pazienti a casa, senza mascherina: sono guariti tutti”, aggiunge. “Lei deve dare la possibilità di parlare -è intervenuto Giletti rivolgendosi ad Amici- lei è un maleducato. Si deve placare“. “Si deve vergognare, le non deve far parte della nostra categoria“, ha concluso Bassetti.