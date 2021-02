Coronavirus Sicilia, oggi 411 casi: bollettino 21 febbraio

(Adnkronos) – Sono 411 i nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio. Si registrano altri 18 morti, un dato che porta a 3.999 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I casi totali salgono invece a 148.990. Gli attualmente positivi nella regione sono 29.180, inclusi 143 pazienti in terapia intensiva e 846 ricoverati in area non critica. Sono invece 115.811 i dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza. Quanto ai tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 19.912 per un totale di 2.272.179.