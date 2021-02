Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro della Salute, Roberto Speranza.