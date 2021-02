Così nasce un fulmine: VIDEO “cattura” il momento in cui viene generato il lampo

Un nuovo video al rallentatore mostra in dettaglio la collisione che avviene in una frazione di secondo tra correnti elettriche che poi crea il lampo.

Il filmato cattura la scarica leader di corrente elettrica che sfreccia da una nube temporalesca per incontrarne un’altra, che si alza da terra: quando si toccano, scatta una corrente molto più forte che si solleva tra la nuvola e il suolo e si osserva il lampo.

Il singolo frammento di elettricità, lo streamer, sulla punta di ciascun fulmine è sufficiente per creare la connessione tra le due correnti, hanno spiegato i ricercatori su Geophysical Research Letters: comprendere questa connessione nubi-terra è importante perché determina dove colpisce il fulmine.

Rubin Jiang, scienziato atmosferico presso l’Accademia cinese delle scienze di Pechino, e i suoi colleghi hanno “catturato” fulmini leader nel 2017, durante un temporale. Utilizzando una telecamera ad alta velocità che ha scattato foto ogni 2,6 microsecondi, Jiang e colleghi hanno osservato cosa accade quando l’estremità delle scariche leader si incontra.

Un unico filamento luminoso di elettricità è apparso tra i due leader subito prima del lampo: ciò suggerisce che la connessione sottile tra le scariche streamer abbia incanalato il flusso di corrente elettrica che ha formato il lampo, mentre le altre scariche streamer si sono esaurite.

Per approfondire:

R. Jiang et al. Fine structure of the breakthrough phase of the attachment process in a natural lightning flash. Geophysical Research Letters. Published online February 1, 2021. doi: 10.1029/2020GL091608.