Costruisce un igloo con il figlio di 7 anni: la struttura non regge e il bimbo muore sul colpo

Un papà e il figlio di sette anni sono rimasti intrappolati sotto la neve dopo aver costruito un igloo. E’ accaduto in Svizzera, a Tarasp, nell’Engadina Bassa. L’uomo è riuscito a liberarsi, chiedendo poi aiuto per riuscire a trovare il figlio. Avevano costruito un igloo, approfittando della tanta neve. Si trattava però di una costruzione rudimentale, che non rispondeva di certo alle caratteristiche in un vero igloo. La struttura non ha retto ed è collassata addosso al papà e al bimbo. La Guardia aerea svizzera di soccorso è intervenuta immediatamente per trasportare il bambino all’Ospedale di Coira, ma tutti i tentativi dei medici per salvarlo sono risultati vani e il bimbo è deceduto. La procura e la Polizia cantonale dei Grigioni stanno ora indagando sulle dinamiche.