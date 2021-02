Covid: Fp Cgil, in Lombardia al via vaccinazioni per polizia penitenziaria

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Partiranno da domani le vaccinazioni anti-Covid per le donne e gli uomini della polizia penitenziaria. Lo fa sapere la Fp Cgil Lombardia, dopo l’incontro di ieri tra il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali regionali della Lombardia.

“Come disposto dal governo per tutte le forze dell’ordine e di polizia, il vaccino sarà AstraZeneca. Ma mentre negli istituti dell’area milanese le vaccinazioni partiranno dal 18 febbraio, secondo le disposizioni della Prefettura, negli altri istituti del distretto lombardo purtroppo si procederà in ordine sparso”, sottolinea la nota.

La Fp Cgil Lombardia “se apprende positivamente l’avvio della campagna vaccinale, ritiene però al contempo che tutte le prefetture della nostra regione si attivino al più presto a somministrare il vaccino e a tutto il personale della polizia penitenziaria, non solo agli under 55. Apprezziamo lo sforzo – aggiunge – nel mantenere monitorata la situazione in tutta la Lombardia, informando ogni settimana le organizzazioni sindacali rispetto ai contagi Covid sia del personale che della popolazione detenuta”.