Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Il numero dei pazienti ricoverati in Lombardia per Covid è di 4.127, sono 386 i posti occupati in terapia intensiva (ieri erano 382). Lo rende noto la Regione Lombardia nel suo bollettino quotidiano sull’emergenza sanitaria. Il numero totale dei guariti/dimessi è di 496.177.