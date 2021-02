Milano, 23 feb. (Adnkronos) – In Lombardia un’ordinanza del presidente Attilio Fontana imporrà in giornata “una zona arancione rafforzata” nella provincia di Brescia e in altri Comuni della bergamasca. Lo spiega la vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale. “E’ stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento”, sottolinea.