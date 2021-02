Covid: Marcucci, ‘lavorare a parziali riaperture’

Roma, 24 feb (Adnkronos) – “Sulle riaperture, il punto non è dare ragione a Salvini, ma tenere insieme l’esigenza di sicurezza dei cittadini con la tutela delle attività economiche”. Lo ha detto Andrea Marcucci a L’Aria che tira.

“Teatri, cinema, ristoranti: bisogna lavorare per accordi che consentano parziali riaperture. Contemporaneamente va intensificata la campagna sui vaccini. In più bisogna approvare presto il decreto ristori”, ha aggiunto il capogruppo Pd a palazzo Madama.