Covid: ordinanza, ‘dopo aver lucrato Benotti voleva continuare a fare altri affari’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – ‘Dall’attività di intercettazione è emerso che Mario Benotti, dopo aver ampiamente lucrato illecitamente per i contratti di fornitura delle mascherine, non pago di quanto sino ad allora ottenuto, aveva intenzione di continuare a proporre ulteriori affari al commissario Arcuri”. Lo scrive il gip di Roma Paolo Andrea Taviano nell’ordinanza di misura cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Edisson Jorge San Andres Solis e quattro misure interdittive nei confronti di Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa e di Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Rossana Guarnieri, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse delle mascherine comprate nella prima fase dell’emergenza Coronavirus.

Un dato che ‘si evince dall’intercettazione nella quale Benotti confida a Daniela Guarnieri, legale rappresentante e socia della Microproducts, la sua frustrazione per il fatto che il commissario Arcuri ha interrotto i rapporti con lui ‘ si legge – e che questo potrebbe essere il sintomo che Arcuri avrebbe avuto notizie in forma riservata su qualcosa ‘che ci sta per arrivare addosso’, chiaro riferimento alla possibilità di indagini giudiziarie inerenti le forniture di mascherine mediate da Benotti”.