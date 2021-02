Covid: Renzi, ‘sconvolgente che molte dosi non siano state utilizzate’

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “La notizia sconvolgente di questi giorni è che molte dosi di AstraZeneca non sono state utilizzate”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

“è giusto criticare l’Europa perché avrebbe dovuto approvvigionarsi meglio. Ma è anche vero che ‘ secondo i dati ufficiosi riportati in queste ore dai media ‘ del milione di dosi di AstraZeneca arrivate in Italia solo 100.000 sono state utilizzate. Una su dieci. Dobbiamo accelerare a tutti i costi perché per uscire dalla pandemia non c’è altra strada rispetto a quella della vaccinazione di massa. Vi ricordate perché sei mesi fa parlavamo di organizzarsi per tempo sui vaccini?”, aggiunge Renzi.