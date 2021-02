Covid: Salvini, ‘Sputnik? Se funziona perché no’

Roma, 26 feb (Adnkronos) – Il vaccino Sputnik? “L’obiettivo è mettere in sicurezza i cittadini. Se funziona ed è usato in molti Paesi, per esempio l’Ungheria che è in Ue, perché no? Molti italiani in Russia, ambasciatore compreso, l’hanno fatto. Parere positivo anche da Burioni e Spallanzani”. Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping.

“A San Marino, 35mila abitanti, dopo aver atteso invano i vaccini promessi da Italia e Ue si sono rivolti a Russia e Israele. Già arrivate le prime 7mila dosi”, ha poi spiegato il leader della Lega.