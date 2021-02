Spettacolare crollo dalle bianche scogliere di Dover: la frana raggiunge il mare e crea una serie di onde anomale [VIDEO]

Una sezione delle bianche scogliere di Dover, in Inghilterra, è crollata in mare a Samphire Hoe nei giorni scorsi. Il momento del crollo spettacolare è stato ripreso da Dennis McIntyre. L’uomo, che era pesca nella zona, ha raccontato ai media locali di aver visto pezzi di detriti e polvere iniziare a cadere dalla scogliera e di aver iniziato quindi a registrare un video con il proprio smartphone. Poco dopo ha sentito un boato, con le rocce che sono crollate in acqua creando una serie di onde anomale (in fondo all’articolo il video del crollo).

La roccia è franata dopo settimane di piogge e venti che hanno indebolito le scogliere. “Siate prudenti e rimanete lontani dal bordo delle scogliere“, ha detto Steve Albon, consigliere del Consiglio distrettuale di Thanet. Le «White Cliffs» si ritirano di cerca un centimetro all’anno a causa degli elementi ma solo di rado si registrano dei crolli.