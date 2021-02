Dante Alighieri: un testo inedito potrebbe svelare un ‘segreto’ nascosto della Divina Commedia

Questo è l’anno di Dante Alighieri. Morto il 14 settembre del 1321 a Ravenna, il Sommo Poeta ha attraversato i secoli, lasciando dietro di sé un’aura di quasi sacralità. Studiato da sempre nel nostro Bel Paese e non solo, i giovanissimi iniziano a conoscerlo sin da subito nel loro percorso di studi, essendo la sua Opera parte integrante e imprescindibile dei programmi scolastici degli istituti italiani di ogni ordine e grado. Ma chi era l’uomo morto settecento anni fa e passato alla storia come tra i più grandi e geniali poeti del mondo?

Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265, non fu solo poeta e letterato, ma anche politico, studioso di filosofia e teologia. E’ l’emblema stesso della cultura che si era formata in Italia a partire dal XII secolo quando, anche grazie ai nuovi saperi provenienti dal mondo greco-bizantino e arabo, l’Occidente latino ‘assorbì’ un sapere fino a quel momento sconosciuto, rendendolo parte integrante del suo modo di essere e personalizzandolo con elementi del tutto innovativi ed originali.

Dante, considerato da più parti il padre della lingua italiana, fu un artista poliedrico: produsse poesie, ma anche trattati filosofici, come il Convivio e la Quaestio de aqua et terra; e ancora trattati politici, come il De Monarchia; trattati linguistico-letterari, come il De vulgari eloquentia. Senza dubbio, però, l’opera che maggiormente ha donato a Dante una fama imperitura e quell’aura mistico-sacrale di cui parlavamo prima, è la Divina Commedia, che altro non è se non la descrizione del viaggio che egli avrebbe compiuto nei tre Regni dell’aldilà, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Fu quella l’opera che più di ogni altra ne suggellò la fama e anche la genialità, imprimendo nell’immaginario collettivo un’impronta dello stato delle anime che lasciano la vita terrena. Se oggi pensiamo a cosa possa essere l’Inferno, ci viene in mente un ‘modello’ che è quello dantesco. E lo stesso vale per Paradiso e Purgatorio, sebbene sia proprio il ‘regno di Satana’ ad aver avuto il maggiore ‘successo’ in quanto modello di riferimento per le generazioni future, di poeti e non solo.

Le opere di Dante sono impregnate e quasi ‘direzionate’ da quella che è stata la sua vita privata. L’incontro e la prematura morte della bella e amata Beatrice, la tragedia politica del poeta, la condanna e l’esilio da Firenze, l’attesa quasi estenuante di un rinnovamento politico e sociale nella sua patria, sono i tre eventi più determinanti, che è indispensabile conoscere per chi vuole approcciarsi allo studio del Sommo Poeta, per comprenderne le opere e le motivazioni. Certo, non tutto è così semplificabile come sembra: banalizzare alcune opere dantesche, le poesie in particolare, riconducendole al mero desiderio della donna amata e della propria città, entrambe perdute, è riduttivo e non rende giustizia ad un uomo dal pensiero complesso e profondo quale fu l’Alighieri, sebbene fossero proprio questi i due elementi che più di ogni altro guidarono l’attività poetica e letteraria di Dante.

Parliamo di un periodo, quello lungo il quale si snocciola l’intera vita di Dante, nel quale la situazione politica è quanto mai confusa e soggetta a forti cambiamenti; lo stato di corruzione in cui versava la Chiesa romana, impegnata in un’eterna lotta di supremazia con il potere temporale, condizionava tutte le dinamiche politiche, economiche e sociali. Il poeta fiorentino, in questo contesto, fu sicuramente una tra le voci più importanti, soprattutto in virtù del fatto che nelle sue opere riuscì ad analizzare in maniera talmente lucida e disincantata la situazione del proprio tempo, tanto da divenire una fonte fondamentale per gli storici del passato e del presente.

Dante non è un punto di riferimento esclusivamente italiano, è un autore ‘universale’, perché è stato in grado di parlare alla propria generazione, a quelle future, alla propria gente come a tutta l’umanità e continua a parlarci oggi. Come settecento anni fa i lettori di Dante in tutto il mondo fanno tesoro della sua opera. La Commedia dantesca, infatti, è stata tradotta in molteplici lingue straniere, ed è uno dei testi poetico-letterari più letti, studiati e commentati in tutto il mondo.

E a proposito delle traduzioni in lingua straniera, la redazione di MeteoWeb, nel corso di un’attività di ricerca in merito al Sommo Poeta, è entrata in un possesso di un testo inglese molto interessante, per il quale abbiamo chiesto una consulenza al prof. Giuliano Panza, sismologo di fama internazionale e definito in passato il “Marco Polo della Sismologia”. Si tratta infatti di un testo che presenta sia aspetti geofisici sia letterari. E la figura del prof. Panza è stata proficua, visto che oltre ad essere un esperto e stimato sismologo, con la collaborazione della prof. Rita Zoccoli, appassionata ed esperta di studi classici, ci ha aiutato ad analizzare il testo in questione. Ciò che ne è emerso ha dell’affascinante e dell’inedito. Abbiamo così deciso, nell’anno di Dante, in occasione del settecentenario dalla sua morte, di creare una sorta di rubrica ad hoc dedicata al sommo poeta, nella quale procederemo ‘a puntate’ nell’interpretare un testo dal quale potrebbe emergere una verità inedita: e se Dante parlasse nella Divina Commedia di Marco Polo, ma ‘sotto mentite spoglie’, ovvero riferendosi a lui con un altro nome?

Di seguito proponiamo la prima parte del testo in questione, con ringraziamenti e indice.

Ma lo sai su che pianeta vivi?

Gli aspetti geologici della Scoperta Scientifica

Don L. Anderson

XXI

Viaggio metaforico nella mente e nei pianeti

ispirato a Dante Alighieri e Lewis Carroll.

Libera traduzione con note di:

What Planet Do You Live On Anyway?

The Geologic of Scientific Discovery

a cura di Rita Zoccoli

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio i miei colleghi, familiari, studenti (che considero

colleghi) e amici, per avermi ispirato e motivato nel corso della mia

vita, aiutandomi a scrivere queste note. E un ringraziamento speciale

va a Barbara Green per la sua dedizione alla loro formattazione e per

aver contribuito a dar loro vita. Come con l’Inferno di Dante, ho

iniziato questi appunti a metà carriera, poi li ho persi nei miei archivi

per un terzo della mia vita accademica. La versione preliminare è stata

trasferita da un computer all’altro, attraversando generazioni di

computer, dai dischetti ai dischi rigidi, fino a quando, sostanzialmente

dimenticata, l’ho ritenuta irrecuperabile. Vari tentativi casuali di

completare e pubblicare queste note sono stati messi da parte per

svolgere della ricerca più pressante. Recenti incoraggiamenti a

rivedere il progetto mi hanno portato ad iniziare il processo di

aggiunta di antiche illustrazioni ed a completare il testo.

Don L. Anderson

L’AUTORE

Don Lynn Anderson (5 marzo 1933 – 2 dicembre 2014), geofisico

americano, ha dato contributi rilevanti alla comprensione dell’origine,

evoluzione, struttura e composizione della Terra e di altri pianeti.

Esperto in numerose discipline scientifiche, nella sua opera armonizza

sismologia, fisica dello stato solido, geochimica e petrologia con la

filosofia della Scienza, presentandoci il pianeta Terra in un’ottica

completa e profonda. Anderson è meglio conosciuto per i suoi

contributi alla comprensione della Terra profonda e, più

recentemente, per aver spiegato che i vulcani sono il prodotto della

tettonica delle placche, piuttosto che di sottili pennacchi provenienti

dal profondo della Terra. Anderson, Professore di Geofisica nell’Area

di Scienze Geologiche e Planetarie presso il California Institute of

Technology (Caltech), ha ricevuto numerosi riconoscimenti dalle

società geofisiche, geologiche e astronomiche. Nel 1998 a lui e Adam

Dziewonski è stato assegnato il prestigioso Premio Crafoord

dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Nello stesso anno

Anderson ha ricevuto la National Medal of Science. Ha conseguito

dottorati onorari presso il Rensselaer Polytechnic Institute (dove ha

svolto il suo lavoro di tesi di laurea in geologia e geofisica) e

all’Università di Parigi (Sorbona). L’ampio spettro di ricerche svolte

da Anderson ha portato alla pubblicazione di centinaia di articoli

nell’ambito di: scienza planetaria, sismologia, fisica dei minerali,

petrologia, geochimica, tettonica e filosofia della scienza. I suoi libri di

testo assai noti, Teoria della Terra e la Nuova Teoria della Terra, sono

considerati dai colleghi sintesi convincenti delle origini della Terra e

dei suoi meccanismi interni, realizzate da una delle Grandi autorità

geofisiche del nostro tempo.

Anderson ha ricevuto il B.S. in Geologia e Geofisica da R.P.I. nel

1955 ed il Ph.D. in Geofisica e Matematica presso Caltech nel 1962. Ha

lavorato presso la Chevron Oil Company, l’Air Force Cambridge

Research Center e l’Istituto Artico del Nord America dal 1955 al 1958.

E’ stato eletto membro dell’Accademia Americana delle Arti e delle

Scienze nel 1972, della Accademia Nazionale delle Scienze nel 1982 e

della Società Filosofica Americana nel 1990. Ha ricevuto l’Emil

Wiechert Medal della Società Geofisica Tedesca, la medaglia d’oro

Arthur L. Day della Geological Society of America, la Medaglia d’Oro

della Royal Astronomical Society e la Medaglia Bowie della American

Geophysical Union. E’ stato Presidente della American Geophysical

Union. E’ stato Direttore del Laboratorio sismologico del California

Institute of Technology dal 1967 al 1989.

CONTENUTO

PREFAZIONE ALLA TRADUZIONE

PREFAZIONE AL TESTO

LA DIVINA COMMEDIA

PRELUDIO

Inferno e Alice nel Paese delle Meraviglie

PREFAZIONE

APOLOGIA

Glossario

CANTO I LA SELVA OSCURA DELL’ERRORE

Il mondo di Dante

Libri di viaggio

PROLOGO: Il Pianeta Patchwork

Miti della creazione

Il dogma centrale

Demoni

Giganti

Dogmatiti

Dialogo: INTRODUZIONI

SCENA

TERRA

Dialogo: IL PIANO

La Terra con la T maiuscola

CANTO II PANORAMICA

DRAMATIS PERSONÆ

Il Postino

Terra e l’Elefante

La Terra del Cosmologo – Creazione, Fisica e Geologia

CANTO III STORIA ANTICA

Monte Olimpo

Miti: Antichi & Moderni

L’Inferno

Telai

L’Uovo primordiale

Glossario

Uno dei Dialoghi Minori

Basalti

Filosofia della Scienza

INTERMEZZO

LIBRO PRIMO: ALLA SCOPERTA DELLA TERRA

PARTE PRIMA: trucchi del mestiere

Satira, Ridicolo e Parodia

Pseudonimi (Noms de plume)

Dialogo

Paradosso

PARTE SECONDA: il caldo, vecchio pianeta

CANTO IV LA DISCESA

Nelle profondità

Terra – Un Pianeta Molto Caldo

Ma lo sai su che pianeta vivi?

Il Rasoio di Occam

Glossario

Dialogo: LA PARTITA A SCACCHI

CANTO V IL VESTIBOLO DELL’INFERNO

Controversie Risolte ed Irrisolte

Dialogo

PARTE TERZA: isole

CANTO VI PURGATORIO

Isole Oceaniche e Punti Caldi

Dialogo

Glossario

Punti Caldi: un Punto di Vista Alieno

Il Mondo Attraverso lo Specchio

Dialogo

CANTO VII LIMBO

Lastre contro pennacchi

Quando il Tempo è Maturo

Oz

Dialogo

La Teoria della Terra secondo Buffon

La Terra di Lord Kelvin

Arthur Holmes e le Celle di Convezione

CANTO VIII CERCHIO OTTAVO: DISCORDIA

I Seminatori di Discordia

Vaglio dei Pari

Prestigiatori

Montagne Sottomarine

CANTO IX I GIGANTI

Sulle spalle dei giganti

Scienza Straordinaria

La Terra primordiale di Cartesio

La Teoria Sacra della Terra di Thomas Burnet

Newton e Burnet

CANTO X BABELE

Linguaggio e Stile nella Scienza

Semantica, Scienza e Sillogismi

Dialogo

Storia dei pennacchi – Incarnazione I

Dialogo

PARTE QUARTA: l’età della ragione

Raffreddamento e Contrazione

Tettonica delle placche

Timeo

Espansione del Fondale Oceanico

Stiramento o Schiacciamento

Dialogo: PAROLE, PAROLE, PAROLE

CANTO XI LA SFERA FISSA

Fissità

Rigidità e Spazio-Tempo

PARTE QUINTA: riprendiamo dall’inizio

La ricerca della Terra: Diverse Sotto discipline, Terre Diverse

CANTO XII CERCHIO SESTO GLI ERETICI

Terremoti – Roccia, Acqua e Aria

Un Giro Veloce

Glossario

CANTO XIII LA MONTAGNA

Montagne e Compressione

Gestire lo sforzo

La Cupola

CANTO XIV IL VULCANO

Vulcanologi

Dialogo: SPACCATURE E TRACCE – Un’Assistenza legale del

Diavolo

I Vulcani

Glossario

Al di là di pennacchi e tettonica della placche

Dialogo: ESPANSIONE E CONTRAZIONE

CANTO XV L’ABISSO

PARTE SESTA: metafora

Il Salto Metaforico

Le Caldaie: La Convezione secondo Rayleigh-Benard

Glossario: MEZZO

La Grotta di Platone

Glossario

CANTO XVI IL CENTRO, SATANA

I bevitori di Gin: Tettonica dei Cubetti di Ghiaccio

Dialogo

LIBRO SECONDO: SANTI E PECCATORI

PARTE SETTIMA: rocce e ruoli

Rocce e Loro Nomi

Anime – Peccatori & Santi

Geoalchimia

Geochimici

Terra primordiale

Geofisici

Sismologi (Teorici)

Sismologi (Altri)

I Fisici

Geologi

Dialogo: SIMPOSIO

CANTO XVII LA VALLE DEI PRINCIPI

PARTE OTTAVA: a qualcuno piace caldo

Le P-Parole: Alcune Definizioni

Glossario

Ponti continentali e Gallerie di Magma: Vaccinazione del Dogma

Dialogo

CANTO XVIII ORGOGLIO & EGO

Spogliare l’Imperatore e Pensiero Approssimativo

Dialogo

PARTE NONA: tre pianeti

Il Pianeta Radioattivo

La Terra Raffinata

Il Pianeta primordiale

CANTO XIX CERCHIO TERZO: I GOLOSI

Riciclaggio

Il pianeta del Sismologo

Il Modello Standard della Scienza della Terra profonda:

Pronostici

Dialogo

Humpty Dumpty

Glossario

Paradiso

PARTE DECIMA: Oz e il mondo di Attraverso lo Specchio

I Gas Nobili

La Jolla, Paradiso

Rapporti

CANTO XX CERCHIO SESTO: DITE

Dite: Il Fondo dell’Inferno Superiore

Diverse Ipotesi di Lavoro: Una parabola

CANTO XXI CERCHIO PRIMO: LIMBO

PARTE UNDICESIMA: filosofia

Filosofia e Scienza

Socrate

Filosofi della scienza

Karl Popper

Dialogo: LA SCELTA DI SOFIA

CANTO XXII CERCHIO OTTAVO: I FALSIFICATORI

Falsificabilità

Glossario

Coincidenze

Posta Ordinaria

Thomas Kuhn e il Suo Paradigma

Dialogo

Nota – Cosmologia di Dante

Conversioni Istantanee

Dialogo: IL MONDO DI SOFIA

CANTO XXIII CERCHIO NONO: I TRADITORI

LIBRO TERZO: UN NUOVO MONDO

PARTE DODICESIMA: smantellamento dell’Universo

Smantellamento

Punti caldi e loro Negazione (Hotspot & Notspots)

Il Pennacchio Fenice

Reincarnazione

Pennacchi e Filosofia: Falsificazione del Paradigma del Pennacchio

Ipotizza un Pennacchio

Vaccinazione

Teorie, Ipotesi e Congetture

SIMPOSIO

Negazione

Glossario

PARTE TREDICESIMA: la scienza di tutte le scienze … e statistica,

ombre e simili

Logica

I Punti Caldi che Spariscono: Scelta Arbitraria

Falsità

CANTO XXIV CERCHIO QUINTO: SIGNORA FORTUNA

Statistica

La Terra delle ombre

Dialogo: OZ, IL FILM

PARTE QUATTORDICESIMA: pennacchi ed altri mondi

Pennacchi ed Altri Mondi

Che cosa è un Pennacchio, che tu n’abbia memoria?

CANTO XXV ANGELI

Il Riemergere della tettonica delle placche incrinate

Le Teorie Possono essere Utili e Sbagliate

I Fautori del Primordiale

Le Sette Virtù

ANTIPODI

LA Teoria de LA Terra

Dialogo: FINALE

L’ALTRA ESTREMITA’

Dante Alighieri

Postfazione

NOTA FINALE: Omniumgatherum Peewordiums (Raccolta di Parole“P”)

EPILOGO

Questi Sono Tempi che Mettono a Dura Prova le Anime degli Umani

IPOTESI INUTILI

Dopo questa introduzione iniziale il testo integrale verrà pubblicato a partire da sabato 20 febbraio 2020.