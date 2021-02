Decifrato il messaggio nascosto dalla NASA nel rover Perseverance inviato su Marte: “Dare mighty things”

“Dare mighty things” (Osare cose impossibili). E’ questo il messaggio nascosto dalla NASA nel rover Perseverance e inviato su Marte. Il messaggio, in codice binario, è stato occultato nel paracadute usato per la discesa del rover su Marte ed è da ricercare nella disposizione dei colori bianco e rosso. Un’idea geniale – e dalla NASA non potevamo aspettarci diversamente – che ha sorpreso gli appassionati di tutto il mondo. Ora il messaggio è stato identificato: costruito secondo uno schema a 18 bit, nel paracadute ci sono 4 gruppi, ognuno formato da un cerchio con dei codici binari che si leggono partendo dal centro del cerchio. Ogni numero binario codifica una posizione dell’alfabeto, partendo da 1. Ed ecco come è stato interpretato il messaggio: