Defender Works V8 Trophy: l’auto ideale per un’avventura anche con condizioni meteo estreme [FOTO]

Land Rover Classic prosegue nel solco della formidabile tradizione d’avventura della Defender originale con un’edizione limitata della Defender Works V8 Trophy, completamente equipaggiata all-terrain per una competizione esclusiva presso il castello di Eastnor, nel 2021.

Riprogettata partendo dalle specifiche della Defender Works V8 del 2012-2016, l’edizione speciale di Land Rover Classic monta un 5 litri V8 benzina da 405 CV e 515 Nm, trasmissione ZF automatica ad 8 rapporti, freni sospensioni e sterzo migliorati ed una vasta gamma di accessori per l’off-road.

I venticinque esemplari della Defender Works V8 Trophy in versione 90 e 110 sfoggeranno una livrea esclusiva Eastnor Yellow e cerchi in acciaio da 16″ in tinta. Gli archi passaruota, il cofano e il portellone sono in tinta a contrasto Narvik Black. I veicoli sono inoltre equipaggiati con fari LED, griglia Heritage, distintivi Land Rover Trophy e grafica della partecipazione all’evento personalizzata per ciascun cliente.

La Defender Works V8 Trophy è preparata per affrontare le più difficili sfide di resistenza. L’equipaggiamento all-terrain comprende un verricello anteriore, roll-cage multi-point, portapacchi da tetto, protezione sottoscocca, bullbar ad A, snorkel, fari ausiliari LED e pneumatici mud-terrain.

Internamente l’inconfondibile 4×4 presenta rivestimenti in pelle nera Windsor, con cuciture gialle a contrasto sui sedili sportivi Recaro e quadrante dell’orologio Land Rover Trophy di Elliot Brown L’infotainment a bordo è il Classic Infotainment System, sviluppato da Land Rover Classic, che integra connettività e navigatore.

Durante il corrente anno* i clienti della Defender Works V8 Trophy saranno invitati a cimentarsi in una competizione, un’avventura esclusiva di tre giorni presso il Castello di Eastnor nell’Herefordshire, casa spirituale del training all-terrain, dei test e dello sviluppo delle Land Rover. Questa sarà la prima occasione per i clienti di guidare il loro veicolo.

Dan Pink, Director di Land Rover Classic dichiara: “La Land Rover Defender è sempre stata più di un veicolo, le sue capacità innate e l’idoneità sia per le spedizioni più impegnative sia per le competizioni all-terrain le hanno conquistato una fama che la distingue da tutte le altre auto. La nuova Land Rover Trophy rinnova la leggenda per una nuova generazione di amanti dell’avventura.

Gli eventi Land Rover Experience fanno parte del DNA Land Rover Classic, e questo concetto deriva direttamente dai feedback dei nostri clienti. Questi desiderano creare le proprie avventure con la loro Defender Works V8 Trophy fin dal primo giorno, magari chiudendo la serata chiacchierando intorno al falò con altri appassionati.

Ci attende un evento emozionante e memorabile, pieno di cameratismo, che perpetuerà la leggenda Land Rover Trophy per anni a venire. La vista del profilo di questi veicoli – inconfondibilmente Land Rover – sulle colline di Eastnor sarà l’immagine iconica di un indimenticabile momento di avventura.”

Al primo incontro con la Defender Works V8 Trophy clienti ed i loro copiloti la potranno personalizzare con i propri nomi e la bandiera del Paese di provenienza. In seguito affronteranno una serie di sfide ispirate alle avventure ed alle competizioni mondiali che si sono svolte negli oltre 70 anni di vita della produzione Land Rover.

Durante l’evento sarà a disposizione di ogni cliente un coach esperto, che gli darà l’opportunità di apprendere le tecniche di guida estrema sul proprio veicolo, prima di mettere alla prova le proprie abilità. Ognuno competerà per una intera gamma di premi, incluso il più importante, riservato al vincitore assoluto, che verrà proclamato più avanti.

Nel video di lancio della Defender Works V8 Trophy compaiono volti familiari della tradizione di avventure Land Rover: piloti da corsa, stunt driver e l’Ambasciatrice Land Rover Jessica Hawkins a fianco di partecipanti al Camel Trophy 1989, come il vincitore Bob Ives. Alcuni di questi saranno disponibili durante il Land Rover Trophy per condividere le loro conoscenze ed esperienze.

Il Land Rover Trophy sarà supportato della Nuova Defender e da Brand Partner accuratamente selezionati come Elliot Brown, Fat Face e Musto, che hanno creato prodotti complementari appositamente per i clienti della Defender Works V8 Trophy.

Entrambe le Defender Works V8 Trophy 90 e 110 sono disponibili per gli ordini direttamente da Land Rover Classic.

DISPONIBILITA’ NEI MERCATI

La Defender Works V8 Trophy è disponibile in UK, Europa, MENA, Africa e Oceania sulla base di singola importazione, soggetta alle norme sull’importazione di veicoli convertiti.

STORIA DELLA DEFENDER V8

I motori V8 sulla Defender e precedenti modelli furono montati per la prima volta sulla Series III Stage 1 V8 del 1979. Il 3.5 litri Rover V8 a carburatori erogava circa 91 CV

La Land Rover 110 del 1983, e la 90 del 1984, montavano lo stesso 3.5-litri Rover V8 della Series III Stage 1 V8, ma da 114 CV, portato poi a 137 CV nel 1987.

Per il solo Nord America nel 1992 sulla 90 e 110 fu montata una versione del Rover 3.9 litri V8 da 184 CV a iniezione, con trasmissione automatica a quattro rapporti.

Nel 1998, il 4.0-litri V8 iniezione da 192 CV della seconda generazione Range Rover fu montato sulla serie limitata del 50° anniversario della Defender 90, con trasmissione automatica a quattro rapporti.

La Defender Works V8 con il 5.0-litri aspirato del 2018 divenne la prima Defender V8 ufficiale dal giorno del lancio nel 1998.