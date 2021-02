Il deserto si ‘dipinge’ di bianco: eccezionale grandinata in Arabia Saudita [VIDEO]

La regione saudita di Tabuk è interessata da giorni da piogge da moderate a intense, tuoni e grandinate che hanno coperto la maggior parte villaggi, centri, sobborghi e perfino il deserto. La pioggia prosegue ancora in queste ore, sebbene ad intermittenza. Nella regione di Tabuk sono le prime forti piogge dell’inverno, sebbene la stagione sia già inoltrata. Piove ormai da mercoledì sera, tanto che la Direzione generale saudita della Protezione civile aveva emanato allerta, secondo quanto riferito dal Centro nazionale di meteorologia, per l’aumento di temporali in alcune regioni. Tra queste ultime in particolare Riyadh, Makkah, Madinah, la regione orientale, Qassim, Tabuk, Hail, i confini settentrionali e Al-Jawf sono state colpite da pioggia e venti forti.

Le autorità hanno comunicato che parti di queste aree saranno esposte a talmente tante piogge che potrebbero portare a inondazioni, mentre le regioni di Al-Baha, Asir e Jizan saranno colpite da precipitazioni più moderate.