Dispersi sul Monte Velino: nuova tecnologia in campo ma le ricerche sono sospese per maltempo

Sospese oggi a causa del maltempo le ricerche dei 4 dispersi sul Monte Velino: si continua a cercare utilizzando una nuova tecnologia che effettua un telerilevamento aereo con sensori iperspettrali ottici ad altissima risoluzione, termici e fotografici per il controllo delle matrici ambientali (aria-terra-acqua) con campionamento di misure radiometriche ambientali che analizzano il tracciato superficiale dei terreni per l’individuazione di anomale stratificazioni.

Finora nessuna traccia dei 4 escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio, cioè Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni di 26 anni, Gian Mauro Frabotta di 33 anni e Tonino Durante, 60 anni, tutti avezzanesi.

Le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni, nonostante le condizioni meteo in peggioramento: è quanto è stato deciso durante un vertice operativo tenutosi a Roma al quale hanno partecipato il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega, il capo del Corpo Fabio Dattilo e il direttore centrale per l’emergenza Guido Parisi.