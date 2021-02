Dispersi sul Monte Velino: il rischio valanghe e le forti raffiche di vento fermano le ricerche

L’alto rischio valanghe e le forti raffiche di vento che continuano ad imperversare in quota fermano anche oggi le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio: è alto il rischio valanghe a Valle Majelama e non ci sono le condizioni per i soccorritori per lavorare in sicurezza.

Le squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito che sono rimaste a terra stanno continuando a lavorare, analizzando Meteomont per valutare il pericolo valanghe e capire come e quando ripartire con le ricerche in sicurezza.

Appena le condizioni climatiche e l’ambiente delle ricerche sarà reso sicuro, si tornerà ad utilizzare il georadar, messo gratuitamente a disposizione da un’azienda di Milano