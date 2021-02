Dispersi sul Monte Velino: ritrovato il corpo di uno dei 4 escursionisti, è Valeria Mella [FOTO]

E’ stato da poco individuato il corpo senza vita di uno dei 4 escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino (L’Aquila): si tratta di Valeria Mella.

Nella mattinata erano in corso le ricerche, mai interrotte se non nelle giornate di forte maltempo, anche con unità cinofile, condotte da tutte le componenti presenti sulla zona. Tutti gli escursionisti dispersi sono di Avezzano (L’Aquila). Intanto proseguono le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi.

Tonino Durante, 60 anni, GianMauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e Valeria Mella, 25, tutti di Avezzano, erano stati travolti da una valanga nel Val Majellana lo scorso gennaio.

Il corpo ritrovato sta per essere trasportato all’obitorio dell’ospedale di Avezzano.