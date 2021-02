Dispersi sul Velino: trovati tutti e 4 i corpi degli escursionisti dispersi dal 24 gennaio

Sono stati ritrovati i corpi di tutti e 4 gli escursionisti dispersi dal 24 gennaio scorso sul Velino in Val Majelama.

In precedenza era stata trovata la salma di Valeria Mella, ora sono stati riportati alla luce i cadaveri di Tonino Durante, 60 anni, GianMauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26.

Gli escursionisti, stando a quanto riferito dai soccorritori giunti non solo dall’Abruzzo, sarebbero stati travolti da una valanga.

Le ricerche nei giorni scorsi si erano concentrate a quota 1.800 metri nell’area di Colle del Biccherosso, la stessa in cui domenica sera i tecnici del Soccorso alpino e della Guardia di finanza avevano trovato e seguito le impronte dei quattro fino a imbattersi in una insormontabile barriera di neve.

E’ stato un elicottero speciale arrivato da Aosta ad aprire il quarto giorno di ricerche a Valle Majelama.

Dal 24 gennaio le ricerche, riprese anche stamane, sono andate sempre avanti e sospese solo quando si sono verificati giorni di maltempo e pericolosi anche per i soccorritori.