Dramma in India, a valle di un ghiacciaio dell’Himalaya: ricerche senza sosta, si aggrava il bilancio delle vittime [FOTO e VIDEO]

Per il 3° giorno consecutivo giorno proseguono le operazioni di soccorso nello Stato indiano dell’Uttarakhand, dove domenica scorsa un glacier burst ha provocato la violenta esondazione dei fiumi Dhauliganga, Rishiganga e Alaknanda. Oggi sono stati recuperati altri 5 corpi e il numero dei morti è quindi salito a 31, secondo quanto confermato dal Centro operativo di emergenza dello Stato.

I dispersi sono 175, per la maggior parte lavoratori delle dighe.

Le operazioni sono concentrate nel distretto di Chamoli, dove l’esondazione ha spazzato via case, dighe e interrotto i collegamenti con 13 villaggi.

Sul posto l’Esercito, la Polizia di frontiera indo-tibetana e le forze nazionale e statale di risposta ai disastri.