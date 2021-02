Dramma sul K2: preoccupazione per tre alpinisti dispersi, morto lo scalatore bulgaro Atanas Skatov

Preoccupazione per 3 alpinisti – l’islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr – che risultano dispersi sul K2 dove erano impegnati nel tentativo di ascensione alla vetta. La notizia è stata confermata da Chang Dawa Sherpa che si trova al campo base: “Da più di 30 ore non abbiamo loro notizie e i loro localizzatori Gps sono spenti,” ha precisato.

Nelle prossime ore è in programma una ricognizione in elicottero da parte dell’esercito pachistano.

Nel tentativo era impegnata anche l’italiana Tamara Lunger che è riuscita a scendere fino al campo base avanzato.

Durante la discesa ha perso la vita il bulgaro Atanas Skatov, a causa di una caduta.

Il K2, con i suoi 8 609,02[ metri di altitudine s.l.m. è la seconda vetta più alta della Terra dopo l’Everest: è situato nella subcatena del Karakorum, al confine tra la parte del Kashmir controllata dal Pakistan e la Provincia Autonoma Tagica di Tashkurgan di Xinjiang, in Cina.