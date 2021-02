Dramma sulla Montagna Pistoiese: trovato morto l’escursionista disperso

Ritrovato morto l’escursionista per il quale ieri sera erano scattate le ricerche in località Casetta Pulledrari, nel comune di San Marcello Piteglio (Pistoia), sulla Montagna Pistoiese: il 45enne è stato individuato e recuperato in tarda notte, ormai deceduto, sotto al passo della Nevaia. Una volta recuperato, il corpo è stato trasportato a mano dai soccorritori fino al rifugio di Pratorsi, dove attendevano i sanitari. Sul posto è intervenuto anche personale dei nuclei Tas (Topografia applicata al soccorso), Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e cinofili, per la ricerca con droni e cani.