Emergenza maltempo e neve, Borrelli: “Al momento non ci sono criticità, i piani neve sono in funzione.

Si è tenuta questa mattina una riunione del comitato operativo della Protezione Civile con il capo del Dipartimento Angelo Borrelli e i rappresentanti delle regioni sull’emergenza maltempo: lo scopo era quello di fare il punto della situazione in vista dello scenario atteso che prevede condizioni meteo avverse nelle prossime ore con nevicate anche a bassa quota su gran parte delle regioni centrali e meridionali.

“Al momento non ci sono criticità, le strutture operative sono tutte allertate e i piani neve sono in funzione. Raccomandiamo di fare attenzione agli spostamenti, utilizzare le gomme da neve e le catene, stare attenti alle nevicate in atto,” ha affermato il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, al termine della riunione. “Le regioni hanno recepito tutte le indicazioni e il sistema è pronto a intervenire. Con il Comitato operativo ci siamo aggiornati a questa sera e nella nottata qualora ce ne fosse bisogno. La giornata sulla quale c’è più attenzione è quella di oggi, poi vedremo domani se estendere l’allerta anche a dopodomani“.

“Al momento non sono previste nevicate sulla capitale, anche perché dalle previsioni si dovrebbero fermare sull’Appennino e sui rilievi più alti del Lazio,” ha precisato il capo Dipartimento. “Ci sono zone cui riservare attenzione. Questa notte abbiamo avuto un problema sulla A25, tra Cucullo e Torano (in Abruzzo), ma sono in azione le lame spazzaneve e quindi non ci sono particolari criticità,” ha concluso.